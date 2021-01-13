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الجماعات المسلحة تستولى على محال تجارية في رأس العين!

أقدمت مجموعات مسلحة مدعومة تركيا على الاستيلاء على عدة محال تجارية وحولوها إلى مستودعات أسلحة بريف الحسكة في سوريا.
 وذكرت مصادر محلية  أن المجموعات المسلحة استولت على مدى الأيام الماضية على عدة محال تجارية في مدينة رأس العين بعد طرد مالكيها الأصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وحولوها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تكررت في الآونة الأخيرة في مناطق عدة ولا سيما بريف رأس العين بالتعاون مع تجار أسلحة أتراك بهدف طرد الأهالي من منازلهم ومحالهم التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.

وسبق للقوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها أن استولوا بقوة السلاح ومن خلال القصف المتكرر للأحياء السكنية في مدينة رأس العين على عشرات المنازل وطردوا أصحابها الأصليين منها قبل أن تقوم لاحقاً بنقل عشرات من أسر المسلحين عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.

 

 



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