التقنين قابل للزيادة لـ 6 ساعات قطع مقابل ساعة وصل

أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل والكهرباء في محافظة اللاذقية مالك الخيّر أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي لتصبح 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، تعود لنقص توريدات الكهرباء إلى المحافظة.



وقال الخيّر إن التقنين قابل للزيادة ليصبح 6 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية، مشيراً إلى أن النقص يشمل كل المحافظات وذلك جراء الحصار على بلدنا وعدم وصول التوريدات اللازمة.



ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن الأحوال الجوية العاصفة تؤثر أيضاً في الشبكة الكهربائية، وفي حال تحسن الطقس قد يتحسن الواقع الكهربائي من ناحية تخفيف الأعطال وبالتالي وصل التيار خلال فترة التغذية.





الوطن