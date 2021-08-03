التربية تعلن بدء تطعيم الكوادر التعليمية بلقاح كورونا

قالت وزارة التربية إنها طالبت مديرياتها في المحافظات، البدء بتطعيم الكوادر التعليمية بلقاح فايروس كورونا، ابتداء من أول آب الجاري.



وبحسب البيان فإن التطعيم سيشمل المعلمين والمعلمات العاملين في مديريات التربية بمحافظات، “دمشق” وريفها، و”القنيطرة” وذلك في مدينة الفيحاء الرياضية، «بعد مراجعة مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية لتسجيل أسمائهم وتحديد موعد التطعيم، على أن يُطعّم المعلمون والمدرسون العاملون في باقي مديريات التربية في مديريات الصحة العامة، وذلك بعد التنسيق بين مديرية التربية ومديرية الصحة في المحافظة نفسها».



وأضافت الوزارة في بيانها، أنها طالبت الراغبين بتلقي اللقاح، مراجعة الجهات المعنية مصطحبين معهم البطاقة الصادرة عن نقابة المعلمين الخاصة بهم.