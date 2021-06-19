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البنتاغون: سحب بعض المعدات والأسلحة من دول عربية للصيانة

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أنه تم سحب بعض المعدات والأسلحة من دول عربية من بينها السعودية وذلك من أجل “الصيانة”.


وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي إن “المعدات المسحوبة ستعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة”، مشيرة إلى أن “القرار تم بالتنسيق مع البلدان المستضيفة”.


وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن واشنطن بدأت في خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.


وأفادت الصحيفة بأن البنتاغون قد بدأ، فعليا، في أوائل شهر حزيران الجاري، سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلا عن المنظومة الدفاعية الأمريكية “ثاد” المضادة للصواريخ، والتي تم نشرها من قبل في السعودية.


ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، أن إدارة بايدن تعمد على تقليص عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم.

 


وكالات