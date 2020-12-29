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الاحتلال التركي ينسحب من نقطة مراقبة محاصرة في “جبل عندان” بريف حلب

الاحتلال التركي ينسحب من نقطة مراقبة محاصرة في “جبل عندان” بريف حلب

انسحب جيش الاحتلال التركي من نقطة مراقبته غير الشرعية المحاصرة من قبل الجيش العربي السوري في منطقة “جبل عندان” بريف حلب الشمالي بشكل كامل، مع تجهيزه للانسحاب من نقطة أخرى بالريف الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية في حلب أن “قوات الاحتلال سحبت كافة آلياتها العسكرية وشاحناتها المحملة بمعدات مختلفة من نقطة جبل عندان التي كانت عمليات تفكيكها بدأت منذ مدة”.

وسبق للاحتلال التركي أن انسحب منذ حوالي الشهر من نقطة مراقبة أخرى بريف حلب الشمالي، وهي نقطة “الشيخ عقيل”.

ويأتي الانسحاب الأخير للاحتلال بالتزامن مع تجهيزه لإخلاء نقطة مراقبته غير الشرعية المتواجدة في منطقة الهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي أيضاً.

وأوضحت المصادر أن “عدة شاحنات محملة بالمعدات التي يجري تفكيكها، خرجت من النقطة المذكورة يوم الإثنين”.

يذكر أن انسحاب الاحتلال التركي من نقاطه غير الشرعية المنتشرة في أرياف مدينة حلب الشمالية والجنوبية الغربية، يأتي بعد أن تم محاصرتها جميعها من قبل الجيش العربي السوري.

عقب عمليته العسكرية الأخيرة التي أدت لاستعادته السيطرة على مساحات واسعة من تلك الأرياف، مع إعادة افتتاح طريق حلب – دمشق الدولي.