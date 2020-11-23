الاحتلال الأمريكي يخرج صهاريج النفط السوري المسروق إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق وبرادات وناقلات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير في ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.



حيث أفادت وكالة “سانا”بخروج رتل يضم 49 آلية من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة مع عدد من المدرعات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير في ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.



وأخرج الاحتلال الأمريكي يوم الجمعة الماضي رتلاً من 45 آلية يضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات متنوعة من قاعدته غير الشرعية في منطقة خراب الجير واتجهت إلى معبر اليعربية ربيعة على الحدود مع العراق.



وفي السابع عشر من الشهر الجاري أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 100 صهريج محمل بالنفط المسروق من مناطق شرق الفرات السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.



وتسيطر القوات الأمريكية و”قسد” على معظم حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتؤكد الدولة السورية أن الولايات المتحدة تعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.