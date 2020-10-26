الاتصالات تطلق باقات وعروض انترنت للطلاب والعاملين بالجامعة الافتراضية

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة باقات خليوية للطلاب والكادر التدريسي، تتيح لهم الوصول إلى المواقع التعليمية المحلية، بهدف تسهيل عملية التعليم عن بُعد.



وذكرت وزارة الاتصالات في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنها وقعت مذكرة مع وزارة التربية، أكدت فيها أنه تم تجهيز الحلول الفنية اللازمة لدخول الكادر التدريسي والطلاب إلى المواقع التعليمية المحلية عبر معظم مزودي خدمات الإنترنت والشركة السورية للاتصالات، بحيث تكون أحجام استخدام البيانات لهذه المواقع مجانية على خطوط الإنترنت الثابت ADSL وFTTx.



ووفقاً للبيان، فإن وزارة الاتصالات أكدت أنه تم إطلاق باقات خليوية لدى كلتا الشركتين الخليويتين سيريتل وMTN، بـ 6 غيغا و10 غيغا وبأسعار مناسبة 1000-1500 ل.س، بحيث تستخدم هذه الباقات للنفاذ إلى المواقع التعليمية المحلية.



وتوجهت الهيئة إلى كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس التي يتوفر لديها محتوى تعليمي محلي بالتواصل مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لإدراج المواقع التعليمية الخاصة بها ضمن قوائم المُشغلين، بحيث يكون النفاذ للمحتوى المتوفر على هذه المواقع مجانياً على إنترنت الهاتف الثابت، ومتاحاً وفقاً للباقات الخليوية المخصصة للأغراض التعليمية.



ومنذ إعلان وزارة الاتصالات عن تطبيق نظام باقات الإنترنت في مطلع شهر آذار الفائت، بدأ طلاب الجامعات الافتراضية في سورية بمناشدة رئيس الجامعة د.خليل عجمي بخصوص القرارات الجديدة التي تحدد سرعة اشتراكات الإنترنت.



وبدأ مطلع شهر آذار الجاري، تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وفي حال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5000 ليرة.