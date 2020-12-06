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الأردن تطالب "الكيان الصهيوني" بفتح تحقيق حول إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة

بعد محاولة مستوطن "إسرائيلي" حرق كنيسة "الجثمانية" بمدينة القدس المحتلة ، طالبت الأردن بمحاسبة المستوطن و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، «أدان فيه تلك المحاولة، ووصفها بأنها جريمة بشعة مدانة»، قائلاً 

«إن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في #القدس ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات»

وشدد الفايز على رفض بلاده «استهداف المقدسات و الاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم».

وأمس الجمعة أحبط مقدسيون محاولة مستوطن "إسرائيلي"، إحراق كنيسة "الجثمانية" بمدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث أفاد شهود عيان لوسائل إعلام إن «مستوطناً "إسرائيلياً" اقتحم الكنيسة وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة، إلا أن أهالي المنطقة (الفلسطينيين) تدخلوا وأفشلوا محاولته».

وأضافوا أن «حارس الكنيسة، الواقعة خارج أسوار القدس برفقة أربعة مقدسيين طاردوا المستوطن الذي اقتحم الكنيسة وحاول إضرام النيران في المقاعد وأفشلوا محاولته قبل أن تصل "الشرطة الإسرائيلية"».

وذكر الشهود، أن «طواقم الإطفاء الفلسطينية هي من أخمدت النيران فوراً ومنعوا امتدادها»، في المقابل، أعلنت الشرطة "الإسرائيلية" إلقاء القبض على مستوطن بعد محاولته إحراق الكنيسة.