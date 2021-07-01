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اكتشاف كهف بحري جديد على شواطئ اللاذقية.

اكتشف فريق الجمعية السورية للاكتشاف والتوثيق كهف دهليزي في خليج الأرمن المقابل لبلدة السمرة بمحافظة اللاذقية

وأكد الفريق المؤلف من تسعة أفراد وجود فجوة في صدع صخري يكاد يلامس سطح الماء أخفته أمواج البحرعن عيون الناظرين .

وأوضح الفريق على منصة أنا سوري على الفيسبوك بأن الفجوة أخفت ورائها كهف دهليزي ملتوي ضيق داخل صدر الجرف الصخري،حيث اضطر الفريق للغوص لمسافة تزيد عن 30م تحت سطح الماء ،بدهليز ضيق لا يتجاوز عرضه 2 مترويعتقد بأن هذا الكهف منحوت بعوامل الحت والأمواج والتآكل الميكانيكي كون الطبيعة المحيطة صخرية كلسية بحسب التشكيلات الطبيعية للموقع.

يذكر بأن الفريق قد وثق أيضاَ الكثير من الأحياء المائية من أسماك وكليماري ومرجان.