افتتاح 3 صالات جديدة للسورية للتجارة في اللاذقية

في إطار خطة التوسع الأفقي الذي تسير فيه السورية للتجارة من خلال زيادة عدد الصالات لتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة و في أقرب الأماكن إلى سكنهم وتخفيفا لأعباء التنقلات تم افتتاح ثلاث صالات جديدة في مدينة اللاذقية



و بين المهندس أحمد نجم المدير العام للسورية للتجارة أن الصالات الجديدة تتوزع واحدة في حي الفاروس بمساحة 150 مترا تقريبا بعد إعادة تجديدها . والثانية في حي المارتقلا على طابقين بمساحة إجمالية تصل إلى 500 متر مربع وأعيد تجديدها أيضا بشكل نموذجي .



أما الصالة الثالثة في حديقة البطرني والتي تستمر بتقديم خدماتها حتى منتصف الليل.و أشار بأن الصالات الجديدة تقدم خدمة و رصيد إضافي للمؤسسة وخدمات جديدة للمواطنين و ضمن خطة المؤسسة للتوسع الأفقي.



ونوه بأن توزيع المواد المقننة باللاذقية هي الأولى على مستوى المحافظات وذلك بفضل الدعم المقدم من المحافظ لتأمين احتياجات الصالات والسيارات الجوالة إلى كل المناطق.



بدوره أشار المهندس شادي دلالة مدير فرع المؤسسة باللاذقية إلى أن صالتي الفاروس والمار تقلا توفران كامل المنتجات الغذائية والأساسية والتحويلية والأدوات الكهربائية وتقدم خدماتها مع صالة البطرني لتجمعات كبيرة من السكان ضمن أحياء مدينة اللاذقية مشيرا إلى أن صالة البطرني بمثابة بديل عن الخيمة الرمضانية وستستمر بعملها حتى وقت السحور .



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