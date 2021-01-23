اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الحكومة السورية بدرعا

اغتال مجهولون أمس الخميس أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الحكومة السورية في ريف درعا.



وقالت مصادر اعلمية محلية, إن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على “محمود الإبراهيم بنات” في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.



وأوضحت المصادر, أن “بنات” خريج كلية الشريعة من جامعة دمشق وعضو في اللجنة المركزية بريف درعا الغربي، المعنيّة بالتفاوض مع الدولة السورية.



وأضاف أن “بنات” شغل سابقًا منصب قاضٍ في محكمة دار العدل التي نشطت إبّان سيطرة ميليشيات الجيش الحر على المحافظة.





وكالات