لافروف يجتمع بوفد من المعارضة السورية ويؤكد دعم موسكو للحوار الشامل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة
آلاف الجنود الأتراك في إدلب… ترسيخ الوجود العسكري لغاياتٍ سياسية
أسبوع على حصار أحياء الحسكة .. قسد تفتش عن مكاسب كبرى
الجعفري: التنظيمات الإرهابية تواصل استغلال تغطية الغرب على جرائمها في سورية
مقابل نقطة تركية.. روسيا تنشئ نقطة عسكرية بريف إدلب
” الإدارة الذاتية ” تتحدث عن خططها في 2021: حوار مع المعارضة وإخراج تركيا من سوريا
تظاهرات وبيانات وتنديد بسبب اعتقال “قسد” معلمين يدرسون المناهج الحكومية في الدرباسية
مشاريع إِسرائيليّة بالجُملة لتثبيت السّيطرة على مياه الجولان
“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم
هجمات المجهولين على حواجز الجيش العربي السوري تعكر صفو القنيطرة
الخارجية تنفي أية لقاءات سورية إسرائيلية
“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة

اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الحكومة السورية بدرعا

اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الحكومة السورية بدرعا

اغتال مجهولون أمس  الخميس أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الحكومة السورية في ريف درعا.

وقالت مصادر اعلمية محلية, إن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على “محمود الإبراهيم بنات” في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وأوضحت المصادر, أن “بنات” خريج كلية الشريعة من جامعة دمشق وعضو في اللجنة المركزية بريف درعا الغربي، المعنيّة بالتفاوض مع الدولة السورية.

وأضاف أن “بنات” شغل سابقًا منصب قاضٍ في محكمة دار العدل التي نشطت إبّان سيطرة ميليشيات الجيش الحر على المحافظة.

 



وكالات