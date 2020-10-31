الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!
الجيش التركي يستعد للانسحاب من نقطة مراقبة “شيرمغار” غرب حماة والدور على النقاط المحاذية لـ “M5”
موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
أول إجراء أمريكي بعد وصول النفط الإيراني إلى سوريا
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

اعترافات أسير سوري في «قره باغ»

اعترافات أسير سوري في «قره باغ»

بعد اتهامات وجهتها يريفان لأنقرة بإرسال مرتزقة سوريين إلى جبهات القتال في إقليم قره باغ، لدعم الجيش الأذربيجاني، نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم، لقطات توثق اعتراف أحد المرتزقة السوريين، تم أسره في الإقليم المتنازع عليه.

وقالت الوزارة إن المسلح السوري يدعى محمد محرد، من محافظة حماه، متزوج ولديه 3 أطفال.

واعترف المدعو محمد بالذهاب إلى جبهات القتال عبر تركيا، في 19 تشرين الأول، ضمن مجموعة مكونة من 250 مرتزق سوري، متحدثاً عن وعود بدفع 2000 دولار مقابل قتالهم في قره باغ، لافتاً إلى أنهم لم يحصلوا على هذه الأموال.

يشار إلى أن عدة تقارير ومعلومات من داخل سوريا وخارجها، وبعضها مصدره المعارضة السورية، كشفت عن قيام المخابرات التركية بنقل مرتزقة سوريين، على دفعات، للقتال إلى جانب الحكومة الأذربيجانية، في النزاع الدائر حول إقليم قره باغ.