اعترافات أسير سوري في «قره باغ»

بعد اتهامات وجهتها يريفان لأنقرة بإرسال مرتزقة سوريين إلى جبهات القتال في إقليم قره باغ، لدعم الجيش الأذربيجاني، نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم، لقطات توثق اعتراف أحد المرتزقة السوريين، تم أسره في الإقليم المتنازع عليه.



وقالت الوزارة إن المسلح السوري يدعى محمد محرد، من محافظة حماه، متزوج ولديه 3 أطفال.



واعترف المدعو محمد بالذهاب إلى جبهات القتال عبر تركيا، في 19 تشرين الأول، ضمن مجموعة مكونة من 250 مرتزق سوري، متحدثاً عن وعود بدفع 2000 دولار مقابل قتالهم في قره باغ، لافتاً إلى أنهم لم يحصلوا على هذه الأموال.



يشار إلى أن عدة تقارير ومعلومات من داخل سوريا وخارجها، وبعضها مصدره المعارضة السورية، كشفت عن قيام المخابرات التركية بنقل مرتزقة سوريين، على دفعات، للقتال إلى جانب الحكومة الأذربيجانية، في النزاع الدائر حول إقليم قره باغ.