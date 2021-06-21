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استقرار سعر الذهب

حافظ الذهب في السوق السورية اليوم على سعر إغلاقه للاسبوع الماضي إذ بقي الغرام عيار 21 قيراط مستقراً على سعره البالغ 156 ألف ليرة سورية ، رغم صدور تصريحات رسمية من الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق تفيد بتوقعات بانخفاض سعره .

 
وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 156 ألف ليرة سورية ، بينما يلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 133 ألفاً و 714 ليرة سورية. 
في وقت سجلت فيه أونصة الذهب السورية سعراً قدره 5 ملايين و 723 ألف ليرة سورية ، مقارنة مع سعر الأونصة العالمي البالغ 1784 دولاراً.

وبالنسبة لليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و 288 ألف ليرة سورية ، بينما بلغ السعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 344 ألف ليرة سورية ، وأما الليرة الرشادية فقد سجلت هي الأخرى سعراً بلغ مليون و151 ألف ليرة سورية . 


وفي أسعار الفضة فلا يزال سعر غرام الفضة الخام 14 ألف ليرة سورية .