استئناف إنتاج السكر في سورية قريباً

كشف محافظ حماة محمد طارق كريشاتي عن خطة عمل يجري التحضير لها لإعادة معمل سكر سلحب إلى العمل مجدداً بعد توقف دائم لسنوات من خلال التعاقد مع المزارعين لإنتاج الشوندر السكري، وبذلك إعادة تصنيع السكر الذي تقوم الحكومة السورية باستيراده، الأمر الذي يتوقع أن يقلص من استهلاك القطع الاجنبي المخصص للاستيراد، عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي.



وأكد كريشاتي إن المحافظة لعبت دورا كبيرا خلال السنوات الماضية لعدة عوامل منها الموقع الجغرافي حيث تتوسط محافظة حماة عدة محافظات منها الرقة وحلب ودير الزور وكانت الشريان الرئيسي المغذي لمحافظة حلب وتعبر من خلالها القوافل التجارية بين الشمال والجنوب السوري.



وعن مقومات الزراعة في حماة، قال كريشاتي، إن المحافظة تمتاز بأراضي زراعية بمساحات شاسعة، صالحة لزراعة كافة المحاصيل، ومنها المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، بالإضافة إلى وجود معامل استراتيجية منها معمل الحديد والإسمنت وعدة منشأت أخرى كانت رديفا للاقتصاد السوري.



ونوه كريشاتي أن محافظة حماة رغم الحرب الكبيرة التي عاشتها كباقي المحافظات على مدار سنوات، فقد حافظت على نسيجها الاجتماعي بمختلف طوائفة ومعتقداته وبالتالي يمكن اعتبار محافظة حماة صورة مصغرة عن سورية.