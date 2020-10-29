إعفاء المشرفين على كراج جبلة و تطبيق عقوبات رادعة بحق السرافيس المتسربة

قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية المختص بقطاع النقل مالك الخير: بعد جولة قام بها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى كراج مدينة جبلة صباح أمس واطلاعه على آلية العمل داخل الكراج، طلب استبدال القائمين على العمل والمشرفين على الكراج من كافة الجهات من ممثلين لنقابة النقل البري وعضو المكتب التنفيذي المختص عن مجلس مدينة جبلة ومحطة المحروقات ضمنه، كما أكد أنه ستتم مخاطبة قيادة الشرطة لاستبدال عناصر الشرطة في الكراج.



و بيّن الخير أن هؤلاء المشرفين لا يوجدون في الكراج بالشكل المطلوب، ولا يقومون بمساعدة لجنة السير في مهامها من خلال متابعة خطوط السير والتزام سائقي السرافيس بالوصول إلى نهاية الخط، ومراقبة السرافيس التي تبيع مخصصاتها من المازوت.



وأضاف الخير: تم التأكيد على ضرورة وضع خطة بالتنسيق بين السكك الحديدية والنقل الداخلي بما يسهم في تخفيف الازدحام والاستفادة من النقل بالقطارات، داعياً المواطنين إلى استخدام القطار للتنقل بين مدينتي اللاذقية وجبلة وخاصة للطلاب، عبر رحلتين صباحاً ورحلتين ظهراً، مع تأمين باصات من محطة القطارات إلى الجامعة ومركز المدينة في اللاذقية.



وكشف الخير أن المحافظة حالياً بصدد فتح منفذ للقطار بجانب جامعة تشرين تسهيلاً لوصول الطلاب إلى الجامعة مباشرة من دون استخدام أي وسيلة مواصلات أخرى.



وأكد الخير أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بحق السرافيس المتسربة من خطوطها بما فيها إلغاء التراخيص الممنوحة لها بالعمل في المحافظة وأيضاً إلغاء مخصصاتها من المحروقات، مضيفاً: سيلمس المواطنون تحسناً كبيراً ونتائج إيجابية فيما يتعلق بوسائل المواصلات من خلال قيام المحافظة بتعزيز الإجراءات لضبط حركة السرافيس وتنسيق العمل بين الجهات العامة الداعمة والمعنية بالرقابة والإشراف.



تشرين