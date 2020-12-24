إطلاق العمل في فرن الوحدة في حي الميسر بحلب بعد إعادة تأهيله

تم اليوم وضع الخط الثالث في فرن قاضي عسكر بالخدمة لتزداد الطاقة الإنتاجية في المخبز الى /33/ طن يومياً ،واطلاق العمل في مخبز الوحدة في " حي الميسر" بعد إعادة تأهيله وتركيب خط حديث بطاقة إنتاجية /12/ طن يومياً .



وأوضح مدير عام السورية للمخابز /زياد هزاع/ بأن تركيب الخط الحديث في فرن قاضي عسكر وتأهيل فرن الوحدة يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز بالتزامن مع إطلاق العمل بنظام البطاقة الالكترونية بمحافظة حلب والذي يبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الخميس ،مبيناً أن عدد خطوط الإنتاج في المخابز الحكومية في حلب وصل الى /35/ خط انتاج بطاقة إنتاجية اجمالية مابين/ 350 - 325/ طن يومياً من مادة الدقيق لافتاً أنه يتم صيانة الخطوط القديمة في عدد من الأفران لتحسين جودة الرغيف وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المادة .



من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة بحلب /جهاد السمان/ أن الأفران العامة بحلب /26/ مخبزاً تعمل على مدار الساعة لتخفيف الازدحام على منافذ البيع وتأمين الخبز بجودة عالية ،مبيناً أن المؤسسة مستمرة بالتوسع في تأهيل خطوط الإنتاج وسيتم قريباً وضع مخبز الحاضر بالخدمة بعد أيام ، إضافة الى تأهيل خط ثالث في مخبز الحمدانية ، وتأهيل مخبز الصاخور الى جانب البدء بترحيل الأنقاض من مخبز الراموسة تمهيداً لتأهيله ووضعه في الخدمة العام القادم .