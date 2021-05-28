إصابة 6 عناصر إطفاء أثناء إخماد حريق ضخم في حلب

أصيب 6 عناصر من فوج إطفاء المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، أثناء إخمادهم حريقاً ضخماً اندلع في مستودع بالمنطقة الصناعية الثانية.



وأوضح قائد فوج إطفاء المدينة الصناعية العقيد هيثم كشتو لتلفزيون الخبر أن “عمليات اخماد الحريق استمرت أكثر من 5 ساعات في المستودع الذي يحوي مواد كيماوية وأخرى سريعة الاشتعال، تستخدم في صناعة مواد التنظيف”.



وبين كشتو “إصابة 6 عناصر من الفوج بحروق متفاوتة الشدة وحالات اختناق خلال إخماد الحريق الضخم”، مشيراً إلى أن “4 عناصر من المصابين حالاتهم حرجة ونقلوا إلى مشفى الرازي بحروق من الدرجة الثانية والثالثة”.



وسبق أن شهدت المدينة الصناعية في حلب عدة حرائق اندلعت ضمن مستودعات ومعامل فيها خلال العام الحالي، علماً أن خطورة تلك الحرائق وشدة معظمها أتت جراء إهمال بعض أصحاب المعامل لتجهيزات السلامة، لا سيما أجهزة الإطفاء.



