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إصابة 15 شخصاً جراء حادث على أوتستراد بانياس طرطوس

أصيب 15 شخصاً اليوم جراء اصطدام عدة سيارات على أوتستراد بانياس طرطوس.

و بين قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم أن سبب الحادث يعود لمرور سيارة بشكل عرضي على الطريق ما أدى لاصطدام عدد من السيارات ببعضها إضافة إلى دراجة نارية لافتاً إلى وجود عدد من الإصابات تم نقلها لمشفى الباسل لتلقي العلاج اللازم إضافة لأضرار مادية بالسيارات.

مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار قال إنه وصل حتى الآن 15 حالة إلى المشفى إصاباتهم تتراوح بين المستقرة والمتوسطة ولا خطورة عليهم لافتاً إلى أن الكوادر الطبية في المشفى مستنفرة لاستكمال اجراء كل الاسعافات اللازمة لهم.