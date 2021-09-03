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إصابات في صفوف ميليشيا (قسد) جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لهم في ريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة لهم قرب قرية العزبة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن “الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة لمسلحي ميليشيا “قسد” على أحد الطرق قرب قرية العزبة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا واحتراق آلية لهم”.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية بالتوازي مع تصعيد الأخيرة اعتداءاتها على المدنيين حيث تشن الميليشيا حملة مداهمات لمنازل الأهالي في بلدات وقرى أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتختطف الشبان بحجج وذرائع واهية.