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إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي

أُصيب عدد من المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين التي تحتلها تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها في ريف الحسكة الشمالي.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أنه انفجرت اليوم الاثنين عبوة ناسفة في سوق الخضار في محيط دوار الجوزة في مدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي حالة فلتان أمني تتمثل بالانفجارات والاشتباكات التي تشتعل باستمرار بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي.

كما شهدت مدينة رأس العين استياءً شعبياً متصاعداً، على خلفية هذه الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بشكل شبه يومي بسبب خلافاتهم الداخلية، والتي تتطور بشكل دائم لحدوث اشتباك مسلح فيما بينهم، وتكون الأحياء السكنية لمدينة رأس العين ساحة معركة، مما يسبب حالة من الخوف والهلع لدى المدنيين القاطنين في المدينة.