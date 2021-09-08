إرهابيون يعتدون بالقذائف على محيط قرية بيت الشكوحي بريف اللاذقية الشمالي

اعتدت التنظيمات الإرهابية بـ 3 قذائف صاروخية صباح اليوم على قرية بيت الشكوحي بريف اللاذقية الشمالي.



“إرهابيون يتحصنون في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية اعتدوا اليوم بـ 3 قذائف صاروخية على قرية بيت الشكوحي سقطت في بساتين الزيتون ما أدى إلى أضرار مادية في أشجارها”.



وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء المتكرر بالقذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.