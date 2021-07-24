إخماد 17 حريقاً في مناطق متفرقة بطرطوس خلال 24 ساعة

قال قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما إنه “تم إخماد 17 حريق في مناطق متفرقة بطرطوس خلال 24 ساعة الماضية “، موضحاً أن “أكبر الحرائق شهدتها منطقة عمريت”.



وذكر شما أن حريق عمريت اندلع بأعشاب يابسة وكان على مساحة واسعة امتد من المركز الإذاعي والتلفزيوني إلى غابة عمريت.



وتابع شما “سرعة الإبلاغ والوصول والتدخل من قبل فوج الإطفاء وقطع النيران عن الغابة حالت دون وصول النيران إلى مستودعات الكهرباء داخل الغابة”.وأضاف شما أن “خمسة حرائق أشجار زيتون وأعشاب وأراض زراعية وقصب اندلعت في منطقة رأس الشغري وقرى البصيرة والمنطار وبشمس في ريف طرطوس”.



وأشار إلى أن “حريقين اندلعا في مركز الدفاع الوطني ومنزل في مدينة طرطوس نتيجة ماس كهربائي حيث اقتصرت الأضرار على المادية “.



وقال شما “الحريق الأصعب شهدته منطقة رأس الشغري والذي اندلع بأشجار الزيتون، وتكمن صعوبته بعدم وجود طرقات للوصول إلى موقع الحريق، الأمر الذي استدعى تدخل تركس لشق الطرقات لتتمكن آليات الإطفاء من الدخول عبرها”.



وأوضح قائد فوج إطفاء طرطوس أن ” 4 سيارات إطفاء شاركت في عملية إخماد الحريق حيث استغرقت عملية الإخماد ساعة ونصف”.



وأشار شما إلى أن “تسعة حرائق أعشاب يابسة وأشجار اندلعت في حي السجن بمدينة طرطوس وفي منطقتي عمريت والدريكيش وعند جسري البلاطة الغربية ومعمل الإسمنت وفي قرية البياطرة بمنطقة صافيتا”.



وأضاف “اندلع حريق في منزل عند بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث قام عناصر الإطفاء بإخماده وإخراج وإنقاذ سيدة كانت عالقة وتعاني من ضيق التنفس نتيجة الدخان الناجم عن الحريق، تم إسعافها إلى مستشفى الباسل”.



يذكر أن 271 حريقاً اندلع في محافظة طرطوس خلال شهري حزيران وأيار الماضيين معظمها في أراضٍ زراعية وحراجية وأعشاب.الخبر