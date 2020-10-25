إخماد 15 حريقاً جديداً في اللاذقية

أكد مصدر في فوج إطفاء اللاذقية ، إخماد 14 حريقاً يوم أمس، إضافة لإخماد -صباح اليوم- الحريق الضخم الذي اندلع مساء السبت ما بين قرى شبلو و كرم الحلوان ومصيص بريف المزيرعة، ليدخل مرحلة التبريد.



وأشار المصدر إلى أن الحرائق توزعت ما بين الريف والمدينة، ومنها حرائق مساحات من الأعشاب في ناحية حرف المسيترة، وبحمرا في القرداحة، وصنوبر جبلة واسطامو، وحي قنينص بالمدينة، وحريق أعشاب بمنطقة جب حسن، وحريق كابلات كهربائية بالجميزة، وكميات من القمامة في مشروع القلعة، وحريق حراجي بالعيدية قرب جسر البرجان.



وحذر المصدر من موجة رياح جافة تتعرض لها المحافظة، مؤكداً على الأهالي الإبلاغ عن أي شخص يقوم بإشعال النيران.

كما أكد جهوزية عناصر الفوج وجميع فرق الإطفاء بالمحافظة للتعامل مع أي حريق.



الوطن – عبير سمير محمود