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إخماد تسعة حرائق في اللاذقية خلال يوم واحد

أخمدت عناصر دائرة الحراج في مديرية الزراعة بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية و الدفاع المدني تسعة حرائق يوم الأربعاء.

وقال رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة في اللاذقية باسم دوبا وقعت تسعة حرائق يوم الأربعاء، أكبرها حريق طرجانو الحفة حريق زراعي”.

وتابع “طال الحريق مساحة حوالي ٥٠ دونم أعشاب ، وشارك في عملية الإخماد ٥ إطفائيات من الزراعة وإطفائيات من بلدية الحفة وفوج الإطفاء ومن الدفاع المدني”.

وأضاف دوبا ” كذلك اندلع حريق حراجي في الهنادي شارك في إخماده 4 إطفائيات من الزراعة وإطفائيات من فوج الإطفاء والدفاع المدني، حيث قدرت المساحة المحروقة بين ١٥و٢٠ دونم”.

واندلع حريق أيضاً في كازية العادل في جبلة طال أراضي زراعية بمساحة حوالي 6 دونم، وشارك في إخماده إطفائية من الزراعة وجرار زراعي وإطفائية من فوج الإطفاء وإطفائية الدفاع المدني، وفق دوبا.

كما اندلع حريق زراعي في منطقة جسر أبو برغل في جبلة بمساحة حوالي ٤دونم، تم إخماده بالتعاون مع فوج الإطفاء في اللاذقية، بحسب دوبا.

وأشار دوبا إلى أنه تم “إخماد حريق اندلع في جب البير في القرداحة بمساحة٢٥٠٠م بإطفائية واحدة من الزراعة، كما تم إطفاء حريق على طريق القصر بمساحة ١٥٠٠م بإطفائية من الزراعة”.

وأردف دوبا ” اندلع حريق في البصة أيضاً بمساحة 400 متر، شارك في إخماده كل من الزراعة وفوج إطفاء اللاذقية، كما تم إخماد حريقين زراعيين في كل من بكراما والقلمون بمشاركة إطفائية لكل حريق”.

يشار إلى أن تحذيرات عدة تم إطلاقها حول خطورة اندلاع الحرائق وانتقالها وتوسعها هذه الفترة بسبب الظروف الجوية، الأمر الذي يتطلب حرصاً ووعياً من قبل المواطنين جميعاً.

 


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