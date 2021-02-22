إجراءات وشروط لمنح الدراجات النارية في اللاذقية “بنزيناً” مدعوماً

بعد سلسلة مطالب طويلة لأصحاب الدراجات النارية غير المسجلة لدى مديرية المواصلات بالحصول على بطاقة الكترونية للتمكن من تعبئة البنزين المدعوم، كشف مدير النقل في محافظة اللاذقية المهندس محمد علي وجيه ديبأن المديرية تعمل على توصيف الدراجات النارية غير المسجلة لدى مديرية المواصلات بمديرية النقل في المحافظة، مشيراً إلى أن لجان المديرية تعمل على تسجيل كل دراجة نارية يملك صاحبها شهادة منشأ وشهادة جمركية نظامية مطابقة للواقع ضمن جداول ترسل إلى المحافظة ليتم منحها بطاقة ذكية للاستفادة من البنزين المدعوم.



وأشار ديب إلى أن اللجان الخاصة بتوصيف الدراجـات الناريـة موزعة على 4 مناطق في المحافظة وهي منطقة اللاذقية وريفها، منطقة الحفة وريفها، منطقة القرداحة وريفها، منطقة جبلة وريفها وخلال أيام قليلة تنهي أعمالها في كامل مناطق المحافظة.



وتوقع ديب أن يصل عدد الدراجات النارية التي يتم توصيفها إلى 2000 دراجة نارية وبذلك يتمكن أصحابها من الحصول على 25 ليتر من البنزين المدعوم في الشهر وفق البطاقة الذكية.



وكانت محافظة اللاذقية طلبت في وقت سابق من مالكي الدراجات النارية التي تحمل شهادة منشأ أو شهادة جمركية الراغبين بالحصول على بطاقة إلكترونية لتعبئة البنزين، تقديم الوثيقة المطلوبة مع صورة هوية صاحب الدراجة لرئيس الوحدة الإدارية بمكان الإقامة.



كما طلبت محافظة اللاذقية من رؤساء الوحدات الإدارية تجميع الوثائق وتسليمها إلى مديرية الشؤون الفنية في المحافظة لتتمكن من معالجة وضعهم وإصدار بطاقة إلكترونية خاصة بكل طلب.



باسل يوسف