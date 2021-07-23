أوّل قمر كوكبي من اكتشاف عالم فلك هاوٍ

اكتشف عالم فلك هاوٍ، قمراً غير معروف سابقاً حول كوكب المشتري، بعد دراسة مفصّلة لصور قديمة للكوكب، التقطها تلسكوب أرضي. وقال كاي لي، في تقرير "Sky and Telescope" الصّادر في 8 تموز/يوليو: "أنا فخور بالقولِ إنّ هذا هو أوّل قمر كوكبي يكتشفه عالم فلك هاوٍ".





ويحتوي كوكب المشتري الضّخم على مجال جاذبيّة كبير، يسمح له بالتقاط الحطام الفضائيّ في مداره، ويستضيف المشتري حالياً 79 قمراً على الأقلّ، مع استمرار العدد في النمو. إضافةً إلى أنّ "قد يكون له عشرات أو حتى مئات الأقمار غير المكتشفة تدور حوله".



ويضاف هذا الاكتشاف إلى مجموعة "كارم لأقمار جوفيان" (المشتري)، وتعرف هذه المجموعة بأنّها عبارة عن صخورٍ فضائيّةٍ صغيرةٍ غريبة الشّكل، تتحرّك في الاتّجاه المعاكس لدوران المشتري.



ووفقاً لوكالة ناسا، "تسافر المجموعة حول المشتري في ميلٍ شديدٍ بالنسبة إلى المستوى المداري للكوكب العملاق".



وكارم هو القمر الأكبر في المجموعة، يبلغ متوسّط ​​نصف قطره 14 ميلاً (23 كيلومتراً)، ويعدّ القمر الأمّ فيها، حيث تضمّ المجموعة 22 قمراً معروفاً.



واكتشفت الصّخرة الفضائيّة بواسطة عالم الفلك سيث بارنز نيكولسن، في مرصدِ جبل ويلسون في تموز/يوليو 1938.



ويعتقد علماء الفلك أن "قمر كارم كان كويكباً التقطته جاذبية المشتري، ومجموعته هي القطع التي انفصلت عنه بعد اصطدام كونيّ".

وتوصّل لي إلى اكتشافه الجديد من خلال البحث على الإنترنت، في مجموعةِ بياناتٍ من عام 2003، جمعها باحثون في جامعة هاواي، باستخدام تلسكوب "Canada-France-Hawaii Telescope"، والذي يبلغ ارتفاعه 3.6 متر.



وأولى لي اهتماماً خاصاً في الصّور التي جمعها في شباط/فبراير من نفس العام، حين كانت الأقمار في أوجها، بسبب ظاهرة تُعرف باسم المعارضة، تظهر فيها الشّمس وكوكب معيّن في أجزاءٍ متقابلةٍ من سماء الأرض.