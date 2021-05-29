أول معرض للكيان الصهيوني في دولة عربية

افتتح سفير كيان العدو الإسرائيلي لدى الإمارات "إيتان نائيه" أمس الجمعة، معرضاً تذكارياً للهولوكوست في دبي.



ويعتبر هذا المعرض، هو الأول من نوعه الذي ينظم داخل دولة عربية، حيث أقيم على خلفية تحسن العلاقات بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.



وتأتي هذه الخطوة، على خلفية توقيع اتفاق سلام بين الإمارات والاحتلال، في الخامس عشر من أيلول الماضي، برعاية أمريكية.



وتحسنت العلاقات بين الجانبين من عدة نواح على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا، خلال الأشهر القليلة الماضية.