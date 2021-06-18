أهم فوائد الفلافل الصحية نذكرها في ما يأتي:

1. يمد الجسم بالبروتينات:



يحتوي الفلافل على مستويات عالية من البروتين والمعادن، إلا أنه في المقابل منخفض الدهون.



هذا الأمر جعل له العديد من الفوائد الصحية، حيث يتم استخدام البروتين في الجسم بهدف تصليح وبناء أنسجة العضلات، وصناعة الإنزيمات والهرمونات.



2- يحافظ على مستويات السكر في الدم



يحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي ويجنبك التعب والإرهاق المترافق للحالة السابقة.



فالفلافل يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، التي تمدك بالطاقة بشكل تدريجي، كما تشعر بالشبع لفترة أطول لأن جسمك يحتاج لوقت أطول لهضمه.



3. يمد الجسم بالحديد



من أهم فوائد الفلافل أنه يعد مصدرًا غنيًا بالحديد



فجسم الإنسان يحتاج إلى الحديد من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تعمل على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



تبعا لذلك في حال عدم تناول مصدر عالي بالحديد، ونقص مستوياته في الجسم، تكون كمية خلايا الدم الحمراء أقل في الجسم مما يتسبب في خلل في الأنسجة والعضلات بسبب نقص الأكسجين، ويكون الإنسان عرضة للإصابة بمرض فقر الدم.



4. يزود الجسم بالألياف الغذائية:



-التقليل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.

-الحماية من أمراض القلب.

-خفض خطر الإصابة بمرض السكري.

-تعزيز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي ككل.

-منح الشعور بالشبع لفترة أطول.



الاثار الجانبية للفلافل:



على الرغم من فوائد الفلافل الصحية المتعددة، إلا أنه من المهم عدم الإكثار من تناوله، إذ أن طريقة الطهي المستخدمة في إعداده وهي القلي قد تحمل بعض الأضرار.



إضافة لذلك قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية اتجاه البقوليات أي المكونات الأساسية للفلافل لذا يجب التوقف عن تناول الفلافل في حال ظهور بعض الأعراض، ومنها: طفح جلدي، وضيق في التنفس، وحكة في الفم والشفتين.