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أنقرة توجّه رسالة إيجابية للقاهرة!

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده قد توقّع على اتفاقية لترسيم حدود المناطق البحرية مع #مصر من خلال المفاوضات.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تركيا "يمكنها التوقيع على اتفاقية مع مصر من خلال المفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، اعتماداً على المسار الذي ستتطور فيه العلاقات".

وأشار الوزير التركي إلى أن مصر "أظهرت مصر احتراماً للحدود الجنوبية لجرفنا القاري عند توقيعها على الاتفاق مع اليونان، والآن تواصل (مصر) أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها، دون دخول جرفنا القاري".

يشار إلى أن أزمة دبلوماسية اندلعت بين اليونان وتركيا، على خلفية اتهام أثينا لأنقرة بالتنقيب في مياهها الإقليمية، ماتسبب بتعطيل المفاوضات حول شرق البحر المتوسط.