أنقرة تتعاون مع القوات الروسية في «قره باغ»

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن «القوات التركية ستتعاون مع القوات الروسية في مركز المراقبة المشترك للسيطرة على وقف إطلاق النار في قرة باغ لمدة عام واحد»



وصرحت الدفاع التركية في بيان لها: "جيشنا سيعمل مع القوات الروسية في مركز المراقبة المشترك في قره باغ لمدة عام".



يشار إلى أن أردوغان في 11 تشرين الثاني، قال إن أنقرة وموسكو وقعتا مذكرة لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.



يذكر أن أرمينيا و أذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين" ونظيره الأذربيجاني "إلهام علييف" ورئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.



وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.



ويتضمن الاتفاق أيضاً رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.