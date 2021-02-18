أنباء عن اتفاق جديد بين الروس والكرد لتسليم مواقع الأخيرة للقوات الروسية

أرسل الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية باتجاه محاور الباب ومنبج في ريف حلب الشمالي، كما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى شرق المحافظة.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن وسائل إعلام معارضة أن اللواء 16 أرسل حتى أمس الأربعاء 3 أرتال من مقراته العسكرية بتل الجراد بالقرب من مصياف غرب حماة إلى ريف حلب على محاور الباب ومنبج.



وأضافت المصادر أن الفرقة 25 أرسلت رتلاً عسكرياً من مواقعها في معر شورين شرق معرة النعمان جنوب إدلب إلى المحاور ذاتها، كما تم إرسال مجموعات صغيرة من الفيلق الخامس من خان السبل جنوب شرق إدلب إلى المناطق المذكورة.



وقالت مصادر الصحيفة: “يبدو أن هناك اتفاقاً جديداً بين الروس والكرد على تسليم مواقعهم المتاخمة لخطوط التماس للقوات الروسية، بهدف منع الاحتلال التركي من القيام بعملية عسكرية”.



وسبق هذه الأنباء الحديث عن اجتماع عُقد بين ضباط روس وأتراك في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف الحسكة.