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أم تقتل أطفالها الثلاثة بطريقة مأساوية… والرابع ينجو بأعجوبة

ارتكبت أم مصرية جريمة بشعة إذ أقدمت على قتل أطفالها الثلاثة، وكادت تقتل الرابع إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة.

ووقعت تلك الجريمة بقرية مصرية تسمى الدكة، تقع في محافظة أسوان جنوبي البلاد، حسبما ذكر موقع “اليوم السابع”.

وأوضحت الصحيفة، أن الأم وهي ربه منزل أقدمت على قتل أبنائها الثلاثة خنقا، وذلك بسبب معانتها من ظروف نفسية سيئة، فيما تعرف هذه السيدة في القرية بأنها مريضة نفسيا.

وأفادت تحريات الشرطة بأن الأطفال الضحايا كانوا يعيشون مع والدتهم بعد طلاقها من زوجها، الذى كان مسافرا إلى القاهرة وقت الحادث لمرافقة والده فى رحلة علاج.تم التحفظ على الأم المتهمة وجار عرضها على النيابة، والتى طلبت تقريرا طبيا عن الأم المتورطة فى ارتكاب الواقعة للكشف عن قواها العقلية، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الشرطة بلاغا يفيد بوصول جثث هامدة لـ 3 أطفال أشقاء فى ظروف غامضة وهم: “م” 5 سنوات، وشقيقه “ز” 5 سنوات، وشقيق ثالث يدعى “ي” سنتان.وقتلت الأم أطفالها وكانت جالسه بجوارهم تردد “ لم أقصد”  قتلهم، ولحسن حظ الطفل الرابع فقد نجح في الهرب من المنزل عندما كانت أمه ترتكب جريمة قتل أشقائه الثلاثة ولم يعد إلى الآن.