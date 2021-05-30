أكثر من 316 ألف تلميذ وتلميذة يتقدمون لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

بدأ صباح اليوم أكثر من 316 ألف تلميذ وتلميذة تقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021 بمادة الاجتماعيات في 2601 مركز امتحاني موزعين في مختلف المحافظات.

وأعلنت مديرية تربية ريف دمشق وصول الدفعة الثانية من الطلاب السوريين المقيمين في لبنان اليوم وعددهم 120 طالباً سورياً لتقديم امتحاناتهم ضمن مراكز محافظة ريف دمشق.



وتستمر الامتحانات حتى السادس عشر من حزيران القادم لشهادة التعليم الأساسي وللعشرين منه للإعدادية الشرعية.