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أردوغان يدعو أوروبا لدعم عودة السوريين إلى بلادهم

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

وجاءت دعوة أردوغان خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة، عبر اتصال مرئي، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم المالي والتقني من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي".

بالتزامن مع ذلك، واصلت القوات التركية قصف عدد من القرى في ريف حلب الشمالي، حيث تركز القصف على منطقة سد الشهباء وقرية سموقية وجبل النايف.