أجور عصر الزيتون تثير الجدل بين المزارعين وأصحاب المعاصر في اللاذقية

مع بداية موسم جني ثمار الزيتون، يستعد أصحاب المعاصر لتشغيلها بعد انقطاع طويل، وسط ارتفاع في أسعار مادة المازوت وأجور اليد العاملة والمواد الأولية اللازمة لاستخراج مادة الزيت.



ارتفاع الأسعار كان لا بد من مجاراته برفع أسعار عصر الزيتون، والتي وصفها أصحاب المعاصر بأنها غير منصفة لصاحب المعصرة الذي بات خاسراً.



“محمد” صاحب معصرة في ريف جبلة يقول : أجور العصر رغم رفعها للموسم الحالي إلا أنها قليلة، وبحسبة بسيطة يشرح أنور أن تشغيل المعصرة لعصر الزيتون يحتاج إلى كهرباء ويد عاملة، والأسوأ من ذلك أنه خلال الساعات الطويلة لانقطاع الكهرباء يتوجب عليه تأمين المازوت لتشغيل “الحراق”، متابعاً: “نحن بحاجة إلى ٢٤ ليتر مازوت كل ساعة وحالياً لتر المازوت بـ٣٠٠٠ ليرة، ما يزيد من التكاليف المالية على صاحب المعصرة، ناهيك عن تصريف مياه الجفت، وأجور عمال، وأعمال الصيانة”.





“أبو علي” صاحب إحدى المعاصر في ريف اللاذقية، شاطر أنور الرأي، وأضاف: عمل المعصرة موسمي، ويقتصر على عمل شهرين فقط، وعليه فإنه من غير المنصف أن يكون عملنا خلال موسم جني الزيتون ليس فيه ربح، إن لم نقل فيه خسارة نتيجة ارتفاع التكاليف المادية علينا وفي مقدمتها تأمين مادة المازوت بسعر السوق السوداء.





في الوقت الذي اشتكى فيه أصحاب المعاصر من تدني أجور العصر، أكد عدد من المزارعين أن أصحاب المعاصر لن يلتزموا بالأسعار المحددة، مشيرين إلى أن هناك من علّقوا رفع أجور العصر على انقطاع الكهرباء وشراءهم ليتر المازوت بسعر 3000 ليرة لتشغيل المعصرة.



وأضاف المزارعون: المشكلة أن المزارع سيقبل بالتسعيرة التي يحددها صاحب المعصرة الأقرب إلى منزله، توفيراً لأجور النقل، فحمل محصوله إلى معصرة أخرى سيصاحبها رفع الأجور بسبب ارتفاع التكاليف عليه.



بدوره، رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية حكمت صقر أكد لـ”أثر” أن أسعار أجور معاصر الزيتون عادلة للطرفين المعنيين، مبيناً أنه تم اعتماد الأسعار بناء على المعطيات الحالية لهذا العام ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن أصحاب المعاصر يشترون ليتر المازوت الصناعي بسعر 650 ليرة، إضافة إلى أنها تعمل في موسم جني ثمار الزيتون فقط.



بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البيئة أمير إسماعيل أنه تم الاتفاق على حصر عمل معاصر الزيتون بالمعاصر المرخصة والمعاصر التي تعمل وفق النظام القديم “الحجري”، مع دعوة أصحاب المعاصر غير المرخصة إلى استكمال إجراءات الترخيص المطلوبة.



وكانت لجنة القرار (4280) في محافظة اللاذقية حددت في وقت سابق أجور معاصر الزيتون للموسم الحالي بدءاً من 175 ليرة أجرة 1 كيلو زيتون على أن يكون العرجوم الناتج من حصة صاحب المعصرة، في حين تم تحديد أجور عصر كيلو الزيتون بـ 235 ليرة في حال كان العرجوم الناتج للمزارع، مع تحديد نسبة 6،5 % من كمية الزيت المنتج والعرجوم الناتج يعود لصاحب المعصرة، و8 % من كمية الزيت الناتج والعرجوم الناتج يعود للمزارع.

أثر