«مصرف لبنان» في دائرة الخطر !

تحدثت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن الوضع المالي الدقيق والخطير الذي يمر به لبنان، ولا سيما الأمور المتعلقة بالاحتياطات من العملات الأجنبية في المصرف المركزي ببيروت.



الصحيفة ونقلاً عن مصدر مالي رسمي مسؤول قال إنه «إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فلن يكون هناك سقف للانهيار، كما لن يكون هناك سقف لارتفاع ​الدولار​ الذي قد يبلغ أرقاما لا أقول فلكية، لا بل أرقاما خيالية. وها هو بالأمس قد بدأ يطرق باب الـ10 آلاف ليرة».



وأوضح المصدر «حتّى الآن، ورغم كل ما هو حاصل لم نبلغ بعد الحضيض، والشرط الأساس لعدم ارتطامنا بالأرض هو تشكيل حكومة، فكل يوم يمضي من دون ​تشكيل الحكومة​ تصبح إمكانيّات العلاج أضعف وأصعب وأكثر تعقيدًا».



وانتقد حكومة تصريف الأعمال، ووصفها بأنّها "مجموعة من الفاشلين، تخلّت عن مسؤوليّاتها بالكامل، ولا همّ لها سوى أن تطلب المال من "​مصرف لبنان​"، من دون أن تدرك الوضع الحرج الذي بلغه الاحتياط الإلزامي والاستراتيجي فيه".



يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية تتفاقم في لبنان، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت 80% من قيمتها الشرائية.