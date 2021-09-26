«كونسروة دمشق» ترفع أسعار منتجاتها للمرة الثانية خلال أقل من شهرين

عجزت الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بدمشق عن المحافظة على أسعار منتجاتها التي حددتها بالقرار 162 الصادر في الشهر الماضي وتحديدا بتاريخ 18/ 8/ 2021 لتعلن يوم الثلاثاء 21/ 9/ 2021 عن صدور القرار 220 المتضمن نشرة أسعار جديدة (أي بفارق شهر تقريباً بين القرارين)، حيث تم تحديد سعر علبة معجون البندورة وزن 4500غ وكثافة 28-30 للمستهلك 25000 ليرة سورية ومرطبان 660غ 3500 ليرة ومرطبان 1350غ 6375 ليرة، وبالنسبة للمربيات بلغ سعر مرطبان المشمش وزن 750غ 5500 ليرة والفريز 4000 ليرة والكرز 5250 ليرة، كما حددت الشركة في قرارها سعر مبيع علبة الحلاوة بالطحينية وزن 800غ 8250 ليرة ومرطبان ورق العنب 900غ 7800ليرة ومرطبان الانكنار 8 قطع 6000 ليرة وعلبة الحمص بالطحينية 380غ 2300 ليرة والفول المفرز 500غ بسعر 4400ليرة.



وقال مدير عام الشركة المهندس هشام قطان إن قرار زيادة الأسعار جاء بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الأولية وصعوبة تأمينها وارتفاع أجور النقل وزيادة الكلفة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال تتضمن خطة الشركة لغاية الشهر الثامن من العام الحالي إنتاج 665 طناً من معجون البندورة لكن لم يتم إنتاج سوى ما يقارب 51 طناً بسبب نقص توريد البندورة الناضجة من أماكن إنتاجها في ريفي محافظتي درعا والسويداء وارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن الشركة تتابع عملية الاستجرار لغاية الآن لتحقيق خطتها لهذا العام وهي إنتاج 2000 طن من مادة معجون البندورة.



وأكد قطان أن الشركة مستمرة بأداء دورها ووجودها في السوق والتدخل الإيجابي فيها، ولم تتوقف عن رفد جهات القطاع العام المتعاقدة معها (إدارة التعيينات والمؤسسات الاجتماعية العسكرية والمؤسسة السورية للتجارة وصالات بيع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في المحافظات) بمنتجاتها لغاية هذا التاريخ حيث بلغت كمية مبيعات المواد بأنواعها المختلفة منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي 513.529 طناً بقيمة تجاوزت 1.278 مليارات ليرة سورية بنسبة تنفيذ 37% ومعدل تطور 89% حسب القيمة توزعت بين 25.320 طناً من مادة معجون البندورة بقيمة 62.346 مليون ليرة و1.002 طن بازلاء خضراء بقيمة 3.055 ملايين و223.316 طن مربيات وخشافات بقيمة 548.126 مليون ليرة و245.719 طناً من الكونسروة المتنوعة بقيمة 619.509 مليون ليرة و18.172 طن معجون بندورة دوكما بقيمة 45.811 مليون ليرة. وشدد مدير عام الشركة على أهمية رفد الشركة بعدد من الكوادر المؤهلة (مهندسين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والإنتاجية) ما سيسهم في سد النقص بعدد من الأقسام، وتسريع العملية الإنتاجية، واستثمار الطاقات المتوفرة للآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج، بشكل كامل، ودعم هذه الصناعة. يذكر أن القرار 162 حدد سعر علبة معجون البندورة وزن 4500غ وكثافة 28-30 للمستهلك 21875 ليرة سورية ومرطبان 660غ 3250 ليرة ومرطبان 1350غ 6000 ليرة، وبالنسبة للمربيات حدد سعر مرطبان المشمش وزن 750غ 5300 ليرة والفريز 3800 ليرة والكرز 5000 ليرة، كما حدد سعر مبيع علبة الحلاوة بالطحينية وزن 800غ 7900 ليرة ومرطبان ورق العنب 900غ 7800ليرة ومرطبان الانكنار 8 قطع 6000 ليرة وعلبة الحمص بالطحينية 380غ 2300 ليرة والفول المفرز 500غ بسعر 4400 ليرة.





الوطن