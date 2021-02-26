«تويتر» تحذف أكثر من مئة حساب لها بثلاثة دول

قررت شركة تويتر أمس، حذفها 373 حساباً مرتبطاً بـ روسيا و أرمينيا و إيران، وذلك بعدما خالفت سياساتها.



وقالت الشركة إنها «حذفت 238 حساباً يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها»، وأضافت أنها «حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوّض الثقة في حلف شمال الأطلسي، واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».



وأكدت تويتر أنها «حذفت 35 حساباً مرتبطاً بأرمينيا، لأنها كانت تستهدف أذربيجان».



وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" قد قالت إن «موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات».