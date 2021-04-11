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«ألمانيا.. فرنسا» و«شد الحبل» على مرفأ بيروت

صرحت مجموعة «سي. إم. إيه. - سي. جي. إم» الفرنسية لشحن الحاويات، إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات، رغم الأزمة السياسية التي تعاني منها لبنان بشكل عام وبيروت بشكل خاص.

وقد عرضت المجموعة في لبنان على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في أيلول الماضي تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.

وجاء هذا العرض تماماً بعد يوم من إعلان وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية الجمعة من العاصمة اللبنانية عن مشروع ضخم، تبلغ قيمته مليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.

ويرى القيمون على المشروع فيه «خطة لمدينة جديدة» على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي في سياق ترميم مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار كبير في أب الماضي.