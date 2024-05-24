لماذا يتدرب الملاكمين بكثرة على الحبل ؟

بتكلفة تافهة فإنك لن تجد قطعة أرخص وأكثر فعالية في معدات تدريب الملاكمة كشراء الحبل وهو من أكثر الطرق فاعلية ومتعة لتحسين أدائك في الملاكمة .

وإذا كنت ممن لا يتدربون على الحبل , فلقد ضيعت على نفسك خيرا كثيرا ..

فوائد القفز على الحبل للمقاتلين :

⬅️ تحمل أفضل تحرك أفضل داخل الحلبة

⬅️ زيادة في قوة الضرب

⬅️ تحسين كفاءة التنفس

⁦⬅️⁩خفة وتنسيق جيد

هناك من لايكلف نفسه عناء القفز على الحبل وهذا ما يجعله دائما متأخرا عن البقية..أنا أعلم يا صديقي أن الأمر يستغرق بعض الوقت , وأنه ليس ممتعا في البداية ولكن داوم عليه وسترى أثره فيما بعد

إيجابيات القفز على الحبل :

يمكنك ممارسة القفز على الحبل بضع جولات كل يوم وستكون النتائج بعد شهر مدهشة ، أفضل حركة للقدمين (الخفة و التنسيق) ، سيجعل مناوراتك لاحقا في وضع أفضل وسيكون لديك تكيف أفضل وستسيطر جيدا على جزئك السفلي من الجسم وهذا راجع من الحركة المتكررة في عملية نط الحبل وبهذا سينشط عقلك وقدمك.القفز على الحبل يجبرك على أن تكون أكثر وعيا ودراية بقدميك واكثر تنسيقا وهذا الأمر سيجعلك تقاتل بسهولة داخل الحلبة , وسوف تكون قادرا على السيطرة على قدميك وأن تحدث فرقا كبيرا داخل الملعب

القدرة على التحمل :

القفز على الحبل هو الرقم واحد في تطوير القدرة على التحمل في الملاكمة وهو أفضل من الجري وأفضل من السباحة وأفضل من صالة الجيم , وهو أفضل من أي شيء آخر قد حاولة ممارسته وسأقول لك لماذا ، السبب الأول هو أن القفز على الحبل يمكن أن تحاكي به العديد من التمارين الأخرى ، فيمكنك القفز عاليا وأيضا يمكنك من ممارسة رياضة العدو عليه والدوران وما إلى ذلك, فهناك العديد من الحركات التي يمكن القيام بها عليه, إضافة إلى أنك يمكن أن تتحكم في شدة وسرعة وصعوبة وإيقاع العملية..

السبب الثاني وهو الأكثر أهمية من السبب الأول أن القفز على الحبل يستعمل في تطوير الكفاءة بشكل أفضل, وهذه مسألة فنية . لأن القفز على الحبل مرارا وتكرارا ومع إيقاع جيد جدا فهذا يبني بسرعة ذاكرة العضلات و التنسيق و الأسلوب المتميز

أكثر ايقاع :

القفز على الحبل يحاكي إيقاع المعركة أفضل من غيره من التدريبات , لأن داخل الحلبة يجب أن تكون في حركة مستمرة ومركز للحفاظ على نفسك. والمشكلة مع المقاتلين الذين لا يقفزون على الحبل ليس لديهم وعي مستمر (تركيز مستمر) وهم بطيئون في الإنتقال من السكون إلى الحركة.

القفز على الحبل يحسن الوعي الخاص بك (التركيز) لهذا لن ينام دماغك داخل الحلبة لأنك عودته على وجود شيء أمامه دائما (الحبل) وسيساعدك هذا الوعي العقلي على تجنب لكمات واردة أو إيجاد فرص لتصدي على أقل تقدير, زيادة الوعي الخاص بك يساعدك على الحفاظ على الهدوء

أكثر قوة :

قد تكون مستغربا من هذه الحقيقة ولكن الحبل يزيد قوة الضرب الخاصة بك. كما قلت من قبل عند القفز على الحبل يضطر الجسم للتحرك حركات متكررة وبسرعة وعلى إيقاع ذلك الجسم يتعلم كيفية التحرك بكفاءة. وهذه المهارة نفسها تؤثر على الطريقة التي تلكم بها

كيفية القفز على الحبل :

أفضل طريقة لتعلم كيفية القفز على الحبل هي المحاولة لمدة 30 دقيقة على التوالي كل يوم لمدة أسبوع.عندما تتعب قف بهدوء فقط وضع قدميك على اهبة الاستعداد , خذ نفسا عميقا وحاول مرة اخرى..الشيء المهم هو الحفاظ على التنفس وايقاع ثابت, لا تنهد وتذعر.30 دقيقة سوف تبدو فترة طويلة ولكن ثق بي , ثق بي , ثق بي ! جسمك سوف يتكيف سريعا.نعم ستتعب بسرعة في الدقائق الاولى ولكن بعد ذلك ستتكيف بسرعة

#نصائح مفيدة للمبتدئين القافزين على الحبل :

⁦⬅️⁩تنفس عن طريق الأنف فقط ( هذا يهدئ التنفس ويزيد القدرة على التحمل )

⁦⬅️⁩إثني ركبتيك قليلا

⁦⬅️⁩ إقفز أسرع أقصر ، هو أفضل من القفز أعلى أبطىء (وهذا أفضل لتطوير الإيقاع)⁦

⬅️⁩دور الحبل باستخدام ذراعيك , وليس كتفيك

⁦⬅️⁩اسمح بضرب الحبل الأرضية بلطف بحيث يكون لديك ايقاع مسموع للمتابعة

تدريب القفز على الحبل :

القفز على الحبل يمكن أن يستخدم بمثابة الإحماء أو التهدئة أو القفز على الحبل لمدة 10 - 15 دقيقة ( 3 جولات متواصلة دون راحة ) بعد الإعتياد على الحبل ابدأ بتعلم بعض الحيل الأخرى للقفز حتى لا تقع في فخ الملل ، يمكنك جعله تحدي أو متعة على النحو الذي تريد ، حاول تغيير السرعة أو محاولة بعض الحيل الأخرى للقفز على الحبل, في نهاية المطاف سيصبح القفز على الحبل كالإدمان ، أنه التدريب الخاص بك ، الخلاق و المرح الذي يعمل على تطوير ظهرك وكتفيك وذراعيك وكذلك ساقيك ، أنه يحسن التنسيق و التحمل والطاقة وكل شيء ، جديا القفز على الحبل هو حبوب منع الحمل (الكرش) الخاص بك

ليس هناك بدائل عن القفز على الحبل :

سيقوم بالحفاظ على مستواك وإيصالك لمستوى آخر وسيساعدك على الهدوء و الإسترخاء عند إتخاذ تحركات سريعة في الحلبة.ستكون في حالة تأهب دائم ، أنه القفز على الحبل هو من التمارين التي لايمكن استبدالها بأي شيء آخر