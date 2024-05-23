“أتلانتا” يتوج بطلاً للدوري الأوروبي على حساب “باير ليفركوزن”

توج “أتلانتا” الإيطالي، الأربعاء، بطلاً للدوري الأوروبي على حساب “باير ليفركوزن” الألماني، عقب تغلبه عليه بثلاثية نظيفة.

ويعود الفضل في فوز “أتالانتا” لمهاجمه النيجيري “أديمولا لوكمان” الذي سجّل الأهداف الثلاثة في المباراة.

وأحرز “أتالانتا” باكورة ألقابه القارية، إذ حقق أول لقب منذ 61 عاماً بعد كأس إيطاليا الذي رفعه عام 1963، وبهذا يتوج المدرب “جيان بييرو جاسبريني” بلقب طال انتظاره لمدة عقدين من الزمن.

وتلقى باير بطل الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه خسارته الأولى بعد سلسلة بدون هزيمة امتدت 51 مباراة في مختلف المسابقات.

يذكر أن النيجيري “لوكمان” دخل التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية “هاتريك” في نهائي الدوري الأوروبي، ليتوج مع فريقه باللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

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