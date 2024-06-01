أرقام وأحلام قبل نهائي ويمبلي لبطولة دوري أبطال أوروبا

يتواجه ريال مدريد الإسباني مساء السبت مع بروسيا دورتموند الألماني على أرضية ملعب “ويمبلي” في لندن للعب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث العملاق الإسباني، وبطل أوروبا المهيمن على البطولة ريال مدريد عن مزيد من المجد حين يخوض النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، بينما يحلم بوروسيا دورتموند الألماني باستعادة مشاعر تلك الأمسية في ميونخ عام 1997 حين توّج بطلاً للمرّة الأولى والوحيدة حتى الآن.

ويدخل “دورتموند” مواجهته الشاقة مع ريال، مع إدراك مسبق أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً ضد فريق فرض نفسه “ملكاً” لدوري الأبطال من دون منازع بعدما توج بطلاً 14 مرة في تاريخه المجيد.

ووصل النادي الألماني إلى نهائي البطولة في وقت لم يكن أشد المتفائلين يحلمون بالتواجد على ملعب “ويمبلي” لخوض النهائي الثالث في تاريخ النادي الأصفر والأسود، إذ وضعتهم القرعة في مجموعة تضم باريس سان جيرمان الفرنسي والعريق ميلان الإيطالي والمتجدّد نيوكاسل الإنجليزي.

وخالف “دورتموند” جميع التوقعات وتصدّر المجموعة السادسة أمام سان جيرمان، قبل أن تسعفه القرعة بوضعه في مواجهة أيندهوفن الهولندي في ثمن النهائي حيث خرج منتصراً 3-1 بمجموع المباراتين، ثم عوض خسارته ذهاباً في إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد 1-2 وفاز إياباً 4-2 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

وعاد النادي ليواجه “سان جيرمان” الذي كان المرشح الأوفر حظاً لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد الأول عام 2020 حين خسر أمام الفريق الألماني الآخر بايرن ميونيخ 0-1، لكن بهدفين من نيكو فولكروغ والمدافع المخضرم ماتس هوملز حسم دورتموند المواجهة بنتيجة واحدة 1-0 ذهاباً وإياباً وحجز مقعده في النهائي.

ويحمل ملعب “ويمبلي” ذكريات سيئة لدورتموند، إذ خاض عليه مباراته النهائية الثانية في المسابقة القارية الأم التي تبدأ فصلاً جديداً اعتباراً من الموسم المقبل بعد التعديلات على نظامها، حيث خسر عام 2013 أمام غريمه المحلي بايرن ميونخ 1-2.

بينما يضع “سيّد المسابقة” أمام عينيه هدف التتويج للمرة 15، بعد موسم رائع قاده إلى استعادة لقب الدوري المحلي من برشلونة ووصل إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه بعدما تخطى حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي ثم بايرن ميونخ في نصف النهائي.

ويبحث الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” إلى تعزيز رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في مروه الأول و2022 في مروره الثاني.

ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، ويعوّل في مسعاه على حرسه القديم من الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو، والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلنغهام الذي يتواجه السبت مع الفريق الذي تركه الصيف المنصرم للالتحاق بكتيبة أنشيلوتي.

وسيحاول ريال مدريد أن يودع نجمه “توني كروس” الذي قرر الاعتزال بعد كأس أوروبا الصيف المقبل، بأفضل طريقة من خلال منحه لقبه السادس في المسابقة، والأمر ذاته ينطبق على مودريتش وداني كارفاخال وناتشو، ما سيجعل هذا الرباعي الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة مشاركة مع أسطورة النادي باكو خينتو الذي أحرزها 6 مرات، ليكشف نهائي يوم السبت من سيحمل الكأس ذات الأذنين المجيدة.