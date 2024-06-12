أول قرار لهكتور كوبر بعد هزيمة سوريا بخماسية أمام اليابان

أعلن مدرب منتخب سوريا، هكتور كوبر، عن استقالته من منصبه عقب هزيمة “نسور قاسيون” الكبيرة أمام اليابان بنتيجة 0-5 في الجولة الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

هذه الخسارة قضت بشكل شبه كامل على آمال المنتخب السوري في الوصول إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 والتأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2027.

وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بياناً على صفحته في “فيسبوك” جاء فيه: “قدَّم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، هكتور كوبر، استقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة اليابان مساء اليوم”.

وفي تصريحه بعد الاستقالة، قال المدرب الأرجنتيني: “كنت سعيداً للغاية بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، كما تلقيت دعماً كبيراً من الاتحاد السوري لكرة القدم. لقد كانوا متعاونين جداً في كل ما طلبناه كجهاز فني.

ولكن أعتقد أن هذه المباراة كانت نهاية المرحلة بالنسبة لي”.

وأضاف كوبر: “أود أن أشكر جميع القائمين على الرياضة في سوريا وإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم على الدعم الكبير الذي قدموه لنا. للأسف، هذه هي كرة القدم.

أشكر اللاعبين على جهودهم، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى إسعادهم. أشكر الجميع على اللحظات السعيدة والمحزنة التي عشناها معاً لقد بذلت قصارى جهدي، وحلمنا معاً وبذلنا جهوداً كبيرة”.

وفي ختام المؤتمر، وجه كوبر رسالة إلى الجماهير السورية قائلاً: “لديكم الآن لاعبون ممتازون، لكنهم يحتاجون إلى وقت أطول للانسجام وبناء منتخب قوي.

المشروع الذي بدأه الاتحاد يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق أهدافه، وأتمنى لكم التوفيق”.



وكان كوبر قد تولى مسؤولية تدريب المنتخب السوري في فبراير 2023، وتمكن من قيادة “نسور قاسيون” لتجاوز الدور الأول من كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخهم.

لكنه لم ينجح في التأهل بهم إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى هذا الدور في تصفيات كأس العالم 2018 و2022.

روسيا اليوم