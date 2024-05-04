لهذه الأسباب نكره بعض أنواع الطعام!

لماذا نحب بعض أنواع الأطعمة ونرفض أنواعاً ثانية، وما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض؟ كعدم حب "البامية" أو غيرها من الطبخات، دون وجود أسباب واضحة.

حول هذا الموضوع تحدثت خبيرة التغذية ريم نادر أن الناس لا تحب بعض المأكولات بسبب خليط من العوامل مثل كالوراثية والهرمونية، إلى جانب العادات الغذائية والمشاعر والذكريات المرتبطة بالأطعمة.

وأضافت نادر أن الدراسات أثبتت وجود تشابه جيني بين الأشخاص الذين لديهم تفضيلات غذائية متشابهة، على سبيل المثال النباتيين لديهم جين معين يجعلهم يكرهون اللحوم، مبينّة وجود جينات تحفز استجابات معينة ضد الطعام الحلو أو المالح أو الحار.

كما أوضحت خبيرة التغذية إلى وجود تفاعل بيئي وراثي، كوجود ناس لا يشبعون دون تناول #الخبز مع الطعام، وهذه عادة مرتبطة بالنمط البيئي وتطورت لانتقال طبيعي جيني، مضيفة إلى أن منطقتنا معروفة بزيت الزيتون ولذلك أنماط تناول هذا الزيت أكثر انتشاراً من زيت السمسم على سبيل المثال.

وقالت نادر خلال مداخلة هاتفية إنه في حال كان السبب فيزيولوجي مثل قرحة المعدة، ممكن رفض الطعام الحامض، مشيرةً إلى أنه لهذه الأسباب تسمى الأمعاء بالدماغ الثاني كونها تفرز الهرمونات المرتبطة بالسعادة في بعض الأوقات أكثر من الدماغ، لذلك يجب الأعتناء بصحة الأمعاء.

وأضافت خبيرة التغذية أنه في حال وجود أنواع طعام فضلناها لفترة من الزمن ومن ثم تغيرت مشاعرنا اتجاهها، فالسبب يكون لارتباطها بذكريات معينة، قائلةً "على سبيل المثال الناس تكره البطاطا المسلوقة أحياناً لارتباطها بذكريات المرض"، مبينةّ أن الإنسان يجب ألا يجبر نفسه على نوع من الأكل وإنما التركيز على الحصول على عناصره الغذائية من مصادر ثانية.

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