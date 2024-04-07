راصد الزلازل الهولندي يغرد عن إيران!

عاد الباحث الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتغريد بنشرات خاصة تتعلق بالاصطفافات الفلكية التي قد تؤدي إلى حدوث زلازل على سطح الأرض.

يتابع الباحث بتنبؤات حول هزات أرضية محتملة نتيجة لهذه الهندسة الفلكية الحساسة.

في تغريدته الأخيرة، أشار هوغربيتس إلى وقوع العديد من الهزات الأرضية المعتدلة في غرب إيران، موضحًا أن هناك احتمالًا لحدوث هزة قوية أكبر. قام بإرفاق خريطة كان قد نشرها في الأول من أبريل، توضح المناطق المحتملة للهزات الأرضية.

وسجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع 3 زلازل صباح الجمعة في إيران، تتراوح قوتها بين 4.2 و4.6 درجة على مقياس ريختر.

وفي تغريدة سابقة، تحدث هوغربيتس عن مجموعة من الاصطفافات الكوكبية في أبريل، مشيرًا إلى احتمال زيادة النشاط الزلزالي، وتحذيرًا من هزات قوية خلال الأسبوع القادم.

هوغربيتس يقود هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” SSGEOS، المتخصصة في مراقبة الهندسة الناشئة للأجرام السماوية وتأثيرها على النشاط الزلزالي على سطح الأرض.

يشتهر هوغربيتس بنظريته حول “الهندسة الكوكبية الحرجة”، التي تشير إلى أن الاصطفافات الكوكبية يمكن أن تؤثر على النشاط الزلزالي، ولكن هذا الأمر متناوب ويرتبط بحالة القشرة الأرضية.

على الرغم من تأييد هوغربيتس لنظريته، يرفض العلماء هذه الفكرة ويصرّون على أنه لا يوجد دليل علمي يثبت تأثير الاصطفافات الكوكبية على الزلازل.

ويرجعون ذلك إلى عدم وجود أساس علمي يدعم هذه النظرية.

في إجابة عن سؤال حول سبب تجاهل العلماء لنظريته، قال هوغربيتس : “أعتقد أن مراقبة الكواكب في هذا السياق تعتبر غير علمية، وربما يكون هذا هو السبب في رفضهم البحث فيها”.



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