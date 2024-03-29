شهداء وجرحى في اليوم الـ 175 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم 175.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح، بينما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مسجداً في جباليا شمال القطاع.

وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوا جنوبها، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، كما قصف الاحتلال منازل في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 71 شهيداً و112 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32623 شهيداً و75092 جريحاً أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.