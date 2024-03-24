حارس إسرائيلي يدوس على علم السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر حارس أمن إسرائيلي يعتدي على علم السعودية، ويدوس عليه بينما يُعرض علم الاحتلال الإسرائيلي في الخلفية، مما أثار غضبًا واسعًا بين المستخدمين.

ويظهر الحارس الإسرائيلي وهو يضحك ويستهزئ بالعلم السعودي الذي وضعه تحت قدميه، مما والدوس عليه.

وأثار الفيديو غضبًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، مع انتقادات للمساعي التي تشجع على التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد أن تداولت الشائعات حول دعم الولايات المتحدة لهذا التطبيع.

وكالات