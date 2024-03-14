 شاب يبتز فتاة و يحصل على 13 ألف دولار و 80 غرام ذهب في حماة

تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة الحميدية في حماة، يفيد بتعرض ابنته لعملية ابتزاز تتضمن مبلغًا ماليًا قدره 13,000 دولار أمريكي ومجوهرات ذهبية تشمل مباريم وأساور وسنسال بوزن 80 غرام، على يد شخص يدعى محمد ص، وتهديدها بالإساءة لسمعتها.

بناءً على التحقيقات، تمكنت الشرطة من القبض على المتهم محمد، وبعد التحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي، اعترف بقيامه بعملية الابتزاز وإجبار الضحية على تسليم المبلغ المالي والمجوهرات من منزل والدها.

كما اعترف ببيع المجوهرات المسروقة لصاغ وتصريف جزء من المبالغ لأشخاص آخرين.

تم القبض على المتهمين واسترداد المجوهرات المسروقة والمبلغ المالي، وتسليمها لأصحابها الشرعيين.

وسيتم تقديم المتهمين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



صاحبة الجلالة