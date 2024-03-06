عملية بحث جديدة عن "قيس الزرزور"

أفاد مدير الدفاع المدني بطرطوس، العميد الركن منذر الإبراهيم

"تم إجراء عملية بحث جديدة يوم الثلاثاء عن الشاب المفقود قيس الزرزور الذي اختفى منذ نحو أسبوع في مغارة عين الدلبة".

وأكد "الإبراهيم" أنه: "لم يتم العثور على الشاب المفقود قيس الزرزور أو أي أثر له داخل مغارة عين الدلبة أو ضمن النهر والبحيرة، وذلك بعد البحث بشكل دقيق ومستمر عنه".

وأشار العميد "الإبراهيم" إلى أنه: "لا يوجد أي دليل مادي أو فني على وجود الشاب قيس داخل المغارة، حيث وصلت عناصر الدفاع المدني إلى أعمق نقطة فيها".

وكانت أعلنت محافظة طرطوس، السبت الفائت، عن توجه فرقة المهام الخاصة البحرية (الضفادع البشرية) لتباشر عمليات البحث عن الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور في بحيرة سد الدريكيش، بعد انتهاء اعمال البحث في مغارة الدلبة وماحولها وضفاف نهر الدلبة.

وحصلت مغارة "نبع الدلبة" بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس على شهرة واسعة، مؤخراً، وتحوّلت إلى معلم سياحي هام، يقصده الزوّار من مختلف المحافظات السورية، إذ باتت تعرف باسم مغارة "عاصي الزند"، نتيجة للشهرة التي حصدها مسلسل "الزند"، العام الماضي، والذي تم تصوير بعض مجرياته في المغارة المذكورة.

وكان الشاب قيس الزرزور دخل مع 8 من أصدقائه مغارة الدلبة، الثلاثاء الماضي وفقد بعدها، ولم يعثر عليه حتى الآن رغم عمليات المسح المتكرر للمغارة والنهر والبحيرة.

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