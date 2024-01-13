13-01-2024
منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده إلى 6 ميداليات في قطر
رفع منتخب سورية للسباحة رصيده الى ست ميداليات في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية المقامة حالياً في قطر.
ففي منافسات اليوم أحرز أسامة طرابلسي فضية سباق 1500 متر حرة، مسجلاً زمناً قدره 16.22.18 دقيقة ونال برونزية سباق 200 متر متنوع بزمن قدره 2.10.47 دقيقة.
كما أحرزت لين عياش فضية سباق 100 متر صدر بزمن وقدره 1.17.47 دقيقة.
وكان منتخبنا أحرز خلال اليومين الماضيين من البطولة فضية عبر عمار المصري في سباق 50 متراً ظهر وذهبية بواسطة لين عياش في سباق 50 متراً صدر وبرونزية من خلال كنان الغريب بسباق 800 متر حرة.
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